Обработать фотки

Требуется задизайнить 5 рекламных баннеров для Яндекс Директа (РСЯ). 3 квадратных баннера (600х600); 2 широкоформатных (1280х720). (Широкоформатные - просто расширенные по горизонтали квадратные). Тема: товарный бизнес. За всю работу оплата 400руб. Пример баннеров прикрепил к ...
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