Я скачиваю некоторые файлы с Freepik и похожих сайтов в PSD, но не всегда понимаю как их необходимо изменять и можно ли это вообще делать. Поэтому нуждаюсь в паре советов.
Создание баннеров для сайта
Быстрая работа для дизайнера
Создание рекламных баннеров для сайта автосервиса https://akm-service.ru/
250 рублей за баннер. Всего 2 баннера.
Пишите здесь или ВК
Более подробное ТЗ (тексты и необходимое разрешение изображения) напишу при отклике на проект
Тимур
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Баннеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать баннер на главной странице сайта ( занимаюсь продуктами ) Размер 1700*733 пикселя Привязка к конкретному продуктуЗавершен4 года назад
Сайт https://robotrainer.ru/ Баннеры с вызовом, подключится что бы не было поздно, идея сделать их на противоречии пить пиво/заниматься спортом, курить/ заниматься дыхательной гимнастикой, страдать отдышкой /взбегать на 10 этаж, В общем белое и черное - противоположности Изучите ...Закрыт5 лет назад
- $7
Имеется 2 Аккаунта в Instagram, которым нужен редизайн и дальнейшая работа по созданию новых баннеров к постам: - Сервис Т7- Выгодных поездок ...Баннеры28 заявокЗакрыт5 лет назад
Прошу сделать баннер для сайтов yogin.ru, 4yoga.ru 2020x640. Главный слоган "Мы снова открыты". Дополнительный слоган "Скидки в нашем розничном магазине на коврики, оборудование для йоги и одежду"Завершен5 лет назад
ТЗ во вложении. От Вас нужны сроки, стоимость и предлагаемое количество вариантов.Завершен5 лет назад
Всем привет! Нужно сделать три баннера на сайт (тематика визы и иммиграция). Баннеры должны быть максимально простыми, немного креативными, привлекающими внимание. Посмотрел и захотелось остаться на сайте. СЛАЙДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА УКРАИНСКОМ! ...Завершен5 лет назад
Есть баннер в psd, нужно сохранить с учетом ограничений по весу без потери качества. 100 рубБаннеры23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет :) Требуется прорисовка 2 баннеров. На сайте есть 1 проработанный баннер (Banner_1 во вложении), но он размытый и не подходит под рамер слайдера. Требуется ...Завершен5 лет назад