Создание баннеров для сайта

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Завершен9 заявок538 просмотров

Быстрая работа для дизайнера

Создание рекламных баннеров для сайта автосервиса https://akm-service.ru/

250 рублей за баннер. Всего 2 баннера.

Пишите здесь или ВК

https://vk.com/vearag

Более подробное ТЗ (тексты и необходимое разрешение изображения) напишу при отклике на проект

Тимур

5 лет назад
timurinvestpro
Тимур 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

max_007
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Заказал Максиму сделать баннеры на сайт. Максим очень быстро выполнил заказ, намного опередив Дедлайн. Он предоставил сразу несколько вариантов на выбор. Когда я просил поменять определенные элементы, корректировки он вносил быстро, в режиме реального времени. Работать с ним было очень удобно.
Все четко и по делу. 👍

Заявки фрилансеров

Роман
 
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5 лет назад
max_007
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