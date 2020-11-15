Сайт https://robotrainer.ru/ Баннеры с вызовом, подключится что бы не было поздно, идея сделать их на противоречии пить пиво/заниматься спортом, курить/ заниматься дыхательной гимнастикой, страдать отдышкой /взбегать на 10 этаж, В общем белое и черное - противоположности Изучите ...
Сделать баннер на главной странице сайта
Сделать баннер на главной странице сайта ( занимаюсь продуктами )
Размер 1700*733 пикселя
Привязка к конкретному продукту
Выбранный исполнитель
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