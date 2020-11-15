Сделать баннер на главной странице сайта

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Завершен2 заявки210 просмотров

Сделать баннер  на главной странице сайта   ( занимаюсь продуктами ) 

Размер 1700*733 пикселя

Привязка к конкретному продукту

5 лет назад
guest_15914360345409
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад

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