Баннер на сайт для слайдера

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Завершен21 заявка393 просмотра

Всем привет!

Нужно сделать три баннера на сайт (тематика визы и иммиграция).

Баннеры должны быть максимально простыми, немного креативными, привлекающими внимание. Посмотрел и захотелось остаться на сайте.

СЛАЙДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА УКРАИНСКОМ!

НО не наляпистыми, сильно яркими и не в стиле "я его слепила из того что было" когда после 3-5 секунд хочется просто закрыть сайт и никогда не возвращаться.

1. Баннер который оповещает посетителя сайта о том что у нас действует предложение для семей где второй человек получает 10% скидки на услуги, а дети бесплатно. Внизу баннера можно мелким шрифтом указать что скидка действует только на услуги компании но не на консульский платеж.

2. Предоставляем трансфер с аэропортов Лондона и помогаем с жильем в Лондоне

3. Работа для строителей в Канаде с полным пакетом для проживания и возможности забрать семью.

Также готов рассмотреть варианты для модернизации логотипа, то что на сайте было сделано на быструю руку, если есть интересное креативное решение я готов рассматривать варианты и обговаривать стоимость работы.

ссылка на демоверсию сайта http://test.traveltime.com.ua/

5 лет назад
Serjio_Bellini
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Спасибо Виталию за работу! Все было сделано в сроки и качественно! Рекомендую всем как отличного дизайнера который знает свою работу на все 100% Буду обращаться еще это точно!
Благодарен за сотрудничество! Всё четко, хорошее ТЗ, своевременная оплата и приятная коммуникация.

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