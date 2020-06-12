Баннер на сайт для слайдера

Всем привет!

Нужно сделать три баннера на сайт (тематика визы и иммиграция).

Баннеры должны быть максимально простыми, немного креативными, привлекающими внимание. Посмотрел и захотелось остаться на сайте.

СЛАЙДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА УКРАИНСКОМ!

НО не наляпистыми, сильно яркими и не в стиле "я его слепила из того что было" когда после 3-5 секунд хочется просто закрыть сайт и никогда не возвращаться.

1. Баннер который оповещает посетителя сайта о том что у нас действует предложение для семей где второй человек получает 10% скидки на услуги, а дети бесплатно. Внизу баннера можно мелким шрифтом указать что скидка действует только на услуги компании но не на консульский платеж.

2. Предоставляем трансфер с аэропортов Лондона и помогаем с жильем в Лондоне

3. Работа для строителей в Канаде с полным пакетом для проживания и возможности забрать семью.

Также готов рассмотреть варианты для модернизации логотипа, то что на сайте было сделано на быструю руку, если есть интересное креативное решение я готов рассматривать варианты и обговаривать стоимость работы.

ссылка на демоверсию сайта http://test.traveltime.com.ua/