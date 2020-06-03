Всем привет :) Требуется прорисовка 2 баннеров. На сайте есть 1 проработанный баннер (Banner_1 во вложении), но он размытый и не подходит под рамер слайдера. Требуется ...
Подготовить баннер для онлайна
Есть баннер в psd, нужно сохранить с учетом ограничений по весу без потери качества. 100 руб
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