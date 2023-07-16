Баннер для сайта

Задание: Нужно сделать один динамический баннер. На нём должна быть кнопка “Подробнее”. На фоне баннера должен быть скриншот из этого видео https://youtu.be/aBEt3p5Lx98 Размер: 940x200px Вес файла: не более 100кб ЦА: менеджеры по логистике. Слоганы на баннере: как в файле ...