Заказать баннер для сайта

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  • Баннер для Авито

    $20

    Нужно сделать два реламных баннера для сайта Авито.

    Баннер для сайта
    Баннеры18 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Баннеры на сайт

    Требутся баннеры на сайт в такой стилистике как по ссылке ниже. Баннеры обычные png Разные размеры Примеры https://www.freepik.com/psd/template/2#uuid=8b55c5a9-1b0e-4a9d-b319-4bcb04e0c13b От Вас стоимость за 1 штуку.

    Баннер для сайта
    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    день назад

  • Сделать рисунок на главную страницу в карандашном стиле

    Необходимо подготовить схематический/карандашный рисунок фрагмента улицы, который будет использоваться в качестве главного баннера на сайте. Сайт будет иметь респонсивные версии (адаптирован под мобильные и десктопные устройства).  Нужен рисунок, который будет смотреться одинаково ...

    Баннер для сайта
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать набор баннеров для сайта

    Есть сайт продажи софта. Нужно создать (подобрать-обработать) графику для него: - большие баннеры 3-5 шт - малые баннеры 3-5 шт - баннеры-иконки по разделам - 10-12 шт Это предварительно. По срокам - ...

    Баннер для сайта
    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Баннеры для сайта

    Бандеры для ювелирного сайта на постоянной основе Дизайн печатной продукции и другие задачи Рассматриваем дизайнеров только с ярким и стильным портфолио, опыт не менее года

    Баннер для сайта
    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Баннер

    $30

    добрый день! мне нада 1 баннер наше сайт alehan.ru контентный метиреал там можна взят баннер будет для акции нада указать либа написать мы держим курс по все товара ...

    Баннер для сайта
    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Prestashop доработать модули и баннеры - подготовить сайт к запуску

    Приветствую. Готовим сайт к запуску - [url=http://demaxgo.com/]demaxgo.com[/url] Необходимый, свой товар - загрузили на сайт. Нужно сделать: 1. Убрать лишний товар от шаблона. - Прописать в их места, нужные товары - актуальные. - Прорисовать баннеры для своих товаров. 2. Дописать описание страниц + ...

    PrestashopБаннер для сайта
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Prestashop доработать модули и баннеры - подготовить сайт к запуску

    Приветствую. Готовим сайт к запуску - demaxgo.com Необходимый, свой товар - загрузили на сайт. Нужно сделать: 1. Убрать лишний товар от шаблона. - Прописать в их места, нужные товары - актуальные. - Прорисовать баннеры для своих товаров. 2. Дописать описание страниц + ...

    PrestashopБаннер для сайта
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Баннеры для сайта

    требуется сделать 3 баннера, на сайт https://dbo.kz на главной висит пустой залитый цветом баннер. размеры 1057*230px тема 1 баннер регистрация:  Бесплатная регистрация Бесплатная подача объявления Бесплатное продление тема 2 баннер пополнение баланса: 50% бонусов от суммы пополнения Бонус за публикацию первого объявления тема 3 ...

    HTMLБаннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Сделать динамический баннер

    $900

    Задание: Нужно сделать один динамический баннер. На нём должна быть кнопка “Подробнее”. На фоне баннера должен быть скриншот из этого видео https://youtu.be/aBEt3p5Lx98 Размер: 940x200px Вес файла: не более 100кб ЦА: менеджеры по логистике. Слоганы на баннере: как в файле ...

    Баннер для сайта
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Баннер для сайта

    Нужно создать баннер для сайта 909 x 305 px. Тематика - переплет дипломов. Более подробно расписал в файлике - ﻿https://docs.google.com/document/d/19kfNiheiFqVVJ4Oahyetx5SvtA7sLkcHnuBrbdHFb7o/edit?usp=sharing Прошу оставлять заявку с телеграм для связи.

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Баннер для сайта

    Сайт компании Визаход выиграл номинацию Лучший сайт 2022 года по версии Tagline. Требуется сделать баннер на сайт об этом. Сайт: www.vizahod.ru Соотношение сторон баннера 1280х1020 (разрешение можно больше) Баннер должен быть выполнен в стилистике сайта. В мобильной версии ...

    Баннер для сайта
    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Разработка баннера согласно требованиям (2 размерности)

    Описание: создание дизайна баннера для сайта авито на тему "грузовые автомобили КАМАЗ" согласно ТЗ ниже. Требования к баннеру во вложении. Тип контента: баннер в двух размерностях. Техническая часть: формат (расширение) - Jpg и исходник, шрифт, цветовая гамма и ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Сделать баннер на сайт

    $20

    Сделать баннер в шапку сайта. Необходимо склеить из фотографий грузовой поезд нужной модели с определенными вагонами на фоне пейзажа со степями и горами (природа Казахстана). Вид поезда - будто он едет на нас, но предварительно повернув ...

    Баннер для сайта
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Баннеры для сайта

    300*250 пикселей и формат HTML 5 ссылкой Розміщення тут [url=https://lardi-trans.com/]https://lardi-trans.com/[/url] Є приклади конкурентів та наш фірмовий стиль у вигляді презентаціі Виконавцю більш детально розпишу, як я бачу кінцевий результат, але буду готовий вислухати і Ваше бачення, ...

    HTMLБаннер для сайта
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад