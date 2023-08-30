Создать набор баннеров для сайта

Есть сайт продажи софта. Нужно создать (подобрать-обработать) графику для него:

- большие баннеры 3-5 шт

- малые баннеры 3-5 шт

- баннеры-иконки по разделам - 10-12 шт

Это предварительно.



По срокам - в течение недели. При работе нужно быть на связи. Точное ТЗ и сайт - выбранным специалистам