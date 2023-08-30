Видео Баннер

БаннерыЗакрыт6 заявок42 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую Всех.  Требуется баннер форматом MPEG4/WebM До 100 КБ. Полное ТЗ вышлю исполнителю. 

4 месяца назад
guest_1693929892816
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад