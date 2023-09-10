Бандеры для ювелирного сайта на постоянной основе Дизайн печатной продукции и другие задачи Рассматриваем дизайнеров только с ярким и стильным портфолио, опыт не менее года
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер в 3 разрешениях:
1:1 (1080х1080)
4:5 (1200х1500)
9:16 (1080х1920)
Также нужен такой же баннер но на английском языке и в таких же разрешениях.
4 месяца назад
Дмитрий Новиков artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
4 месяца назад
$25
2 дня
WMZ
Все отлично, большое спасибо) Прекрасный исполнитель, рекомендую!
Как всегда, все на высоте! Оплата вовремя, соблюдение всех договоренностей! рекомендую!
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