Вставить в баннеры текст на разных языках

БаннерыЗавершен7 заявок102 просмотра
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Необходимо в баннерах вставить тексты на разных языках.

4 месяца назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$14
2 дня
UAH
Быстро и Отлично выполнена работа! Рекомендую Петра, как профессионала!
Много совместных проектов уже выполнено, и всякий раз впечатление от сотрудничества с Дмитрием на 200% положительное! Рекомендую Дмитрия как отличного заказчика!
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