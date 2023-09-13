Вставить в баннеры текст на разных языках

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Необходимо в баннерах вставить тексты на разных языках.
4 месяца назад
Дмитрий Dmitry-D
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
4 месяца назад
$14
2 дня
UAH
Быстро и Отлично выполнена работа! Рекомендую Петра, как профессионала!
Много совместных проектов уже выполнено, и всякий раз впечатление от сотрудничества с Дмитрием на 200% положительное! Рекомендую Дмитрия как отличного заказчика!
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