Создать постер тв instagram

Нужно создать 2 одинаковых постера для инстаграмма компьютерного клуба. Постеры должны отличаться только надписями. Первый постер- "скоро открытие, а второй постер " мы открылись". Компьютерный Клуб называется Portal. В файлы приложу картинку нашего логотипа, ее необходимо использовать в постере. Так же в файлы добавила нужный шрифт, цвета. Постер должен быть в голубом, оранжевом, черном цветах, так как компьютерный клуб создавался по игре Portal, в этой игре есть два портала-один голубой и второй оранжевый. Так же в файлы приложу постер другого клуба, он нам понравился и для вас будет как пример того, что что мы хотим. Главное чтобы было стильно, в нужных цветах и с использованием нашего логотипа и шрифта.