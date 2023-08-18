Создать постер тв instagram

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Сэндвич
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 2 одинаковых постера для инстаграмма компьютерного клуба. Постеры должны отличаться только надписями. Первый постер- "скоро открытие, а второй постер " мы открылись". Компьютерный Клуб называется Portal. В файлы приложу картинку нашего логотипа, ее необходимо использовать в постере. Так же в файлы добавила нужный шрифт, цвета. Постер должен быть в голубом, оранжевом, черном цветах, так как компьютерный клуб создавался по игре Portal, в этой игре есть два портала-один голубой и второй оранжевый. Так же в файлы приложу постер другого клуба, он нам понравился и для вас будет как пример того, что что мы хотим. Главное чтобы было стильно, в нужных цветах и с использованием нашего логотипа и шрифта.
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