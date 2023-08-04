Создать похожую работу

Створити зображення для інтернет магазину! Точніше декілька зображень для слайдів розміром 1170х480 пікселів. По типу "У нас все саме краще, купуйте лише у нас" ну в такому дусі. З приводу творчого процесу не обмежую, рамки ...
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