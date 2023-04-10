Доброй ночи! Нужно срочно нам нарисовать древо семьи. У нас все готово на бумаге. На бумаге нарисовано. Нужно нарисовать примерно также как на сайте. Ссылка внизу. Нужно сделать все до утра ...
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт6 дней назад
Всем Добрый вечер! Нужно разработать дизайн обложки книги. Тематика книги История. Напишите сумму и сроки. Рахмет.Верстка полиграфии16 заявокЗакрытмесяц назад
Всем Добрый вечер! Нужно сделать видеомонтаж на 60 секунд примерно. Видео будет состоять из природы и села. Видео для монтажа я сам предоставлю. Рахмет. Жду ...Видеомонтаж37 заявокЗакрытмесяц назад
Ассалаумалейкум. Нужно сделать озвучку на секунд 30 на казахском языке. Рахмет.Аудиомонтаж9 заявокЗакрытмесяц назад
- $5
Добрый день! Нужно скачать приложение в аппсторе или play markete. И проверить работоспособность. Работа на мин 10Тестирование ПО1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Дизайн логотипа, фирм.стиля и брендбука Coffee RawФирменный стиль15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: УпаковкаДизайн продукции9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: PANDASUSHIЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Not only BurgerЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Лого Super PizzaЛоготипы и Знаки8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: СэндвичБаннеры11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: ParkingЛоготипы и Знаки10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Разработать фирменный стиль для сети бургерных. Название уже есть, необходимы логотип, ццвета,шрифты и др. Также наружняя реклама киосков и дизайн оффлайн точекФирменный стиль4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Всем Добрый день! Ищем дизайнера сайта. Нужно сделать сайт красивым и читабельным. Тематика продажа строительных материалов. Сайт получается примерно 3 страницы. Напишите сроки и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $100
необходимо сделать брендбук для компании занимающейся производством газоблока, подробности и логотипы вышлю после принятия заказа.Презентации10 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо сделать презентацию для продаж франшизы по строительным услугам, информацию можно взять на нашем сайте - https://cons.gdafranchise.kz/. Какие либо вопросы будут еще скинем документы. Как пример прикреплю одну презентацию похожую на нашу.Презентации12 заявокЗакрыт4 месяца назад
В краткие сроки создать одностраничный сайт клубного дома. Дом из 4 этажей. Нужен продающий сайтВеб-программирование18 заявокЗакрыт9 месяцев назад
У нас есть дом из 12 квартир с планировками. У каждой квартиры есть дизайнерский проект. Необходимо сделать 3Д планировки каждой квартиры с использованием дизайнерского проекта. То есть показать на 3Д плане какой будет ремонт и ...Интерьеры и Экстерьеры22 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Добрый день! Нам необходим на постоянную работу хороший специалист по подбору персонала в строительную компанию. Специалист который использует популярные инструменты и методы по поиску профессиональных работников. Нужно также проверят кандидата прежде чем отправлять на ...Подбор персонала (HR)3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
У нас есть приложение крыша.кз , где размещаются все объявления. Нам нужен копирайтер, который поможет создать продающий текст объявлений.Копирайтинг53 заявкиЗакрыт9 месяцев назад