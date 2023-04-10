SyrymK

Сырым SyrymK

 
37 летКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$2415
выплачено фрилансерам
28%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
4 месяца назад
Нужно скачать приложение
рекомендую
Все качественно и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
онлайн
$350
10 баллов
4 месяца назад
Дизайн сайта с нуля
Классный проект, классный заказчик одно удовольствие было поработать!
Все супер! Рекомендую! Профессионал своего дела. Сроки и качество на высоте.
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$190
10 баллов
10 месяцев назад
Сайт по консалтингу (дизайн)
Спасибо за интересный проект.. Ответственный заказчик и приятный человек.
все отлично! рекомендую
Ответный отзыв
formtap
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Нарисовать картинку для ФБ и Инстаграм
Очень приятно работать с заказчиком!
Работу выполнил в срок и качественно! Рекомендую. Очень приятный человек!
Ответный отзыв
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$400
10 баллов
2 года назад
Продвижение товара в Instagram
Отличный заказчик!Спасибо за проект!
все супер! быстрая настройка! качественная работа!
Ответный отзыв