Нужно нарисовать Древо Семьи

Доброй ночи!

Нужно срочно нам нарисовать древо семьи. У нас все готово на бумаге. На бумаге нарисовано. Нужно нарисовать примерно также как на сайте. Ссылка внизу. Нужно сделать все до утра пятницы. Будем распечатывать на А3 Формат. Местами в именнах есть казахские буквы.

Буду ждать Ваши предложении сроки с сумму. Рахмет.

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&client=ms-android-samsung-rvo1&sca_esv=585847208&tbm=isch&prmd=inv&sxsrf=AM9HkKn2uAQDEbq0eWgo0l6uG7YBPdY8UA:1701194681165&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiyhKiFpOeCAxW_hv0HHVapD4sQ_AUoAXoECAYQAQ&biw=360&bih=631&dpr=3#imgrc=by59s9klQViL4M