Нужно нарисовать Древо Семьи

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Доброй ночи!

Нужно срочно нам нарисовать древо семьи. У нас все готово на бумаге. На бумаге нарисовано. Нужно нарисовать примерно также как на сайте. Ссылка внизу. Нужно сделать все до утра пятницы. Будем распечатывать на А3 Формат. Местами в именнах есть казахские буквы.

Буду ждать Ваши предложении сроки с сумму. Рахмет.

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