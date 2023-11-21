Розробка дизайну дитячого одягу з нуля

Дизайн продукцииОткрыт1 заявка15 просмотров
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Шукаємо дизайнера/конструктора для дитячого одягу. Цікавить розробка дизайну з нуля, тому в пріоритеті фахівці своєї справи з хорошим портфоліо (чоловічого/жіночого/дитячого одягу).
Цікавить дизайн таких позицій:
- Плащ
- Джинси
- Сукня
- Сорочка
Для дітей віком 10 - 15 років, стать: дівчата.
Можлива співпраця на постійній основі.

месяц назад
Анастасия
Украина
месяц в сервисе
Была
месяц назад
Заявки фрилансеров
Ника
22 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад