Розробка дизайну дитячого одягу з нуля

Необходимо создать листлвку по художественной гимнастике А6 одностраничный. Пример есть, что писать есть.
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Шукаємо дизайнера/конструктора для дитячого одягу. Цікавить розробка дизайну з нуля, тому в пріоритеті фахівці своєї справи з хорошим портфоліо (чоловічого/жіночого/дитячого одягу).
Цікавить дизайн таких позицій:
- Плащ
- Джинси
- Сукня
- Сорочка
Для дітей віком 10 - 15 років, стать: дівчата.
Можлива співпраця на постійній основі.
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