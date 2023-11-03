Дизайн полиграфии

Наша компанія, що спеціалізується на рекламі та друку, шукає творчого та кваліфікованого спеціаліста. Запрошуємо вас приєднатися до нашої команди як "Дизайнера рекламної продукції для типографії”.



Ми пропонуємо:

1. Конкурентоспроможну зарплату та систему премій.

2. Повністю віддалену роботу

Обов'язки:

1. Створення та розробка макетів для рекламної продукції нашої типографії

2. Використання графічного програмного забезпечення, зокрема CorelDraw, для розробки графічних елементів.

Вимоги:

1. Досвід у галузі дизайну (бажано)

2. Високий рівень володіння програмним забезпеченням CorelDraw та іншими інструментами дизайну.

Зацікавлених кандидатів прохання надсилати свої резюме та портфоліо сюди або на електронну адресу [[email protected]]. Обраних кандидатів запросимо на співбесіду для подальших обговорень.