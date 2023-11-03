Дизайн полиграфии

Здравствуйте, Для магазина по продаже дронов и аксессуаров нужно создать около 15 иллюстраций, которые будут использовать для наклеек, на листе А4 10 уникальных иллюстраций и 5 вариаций уже готовых логотипов. Название бренда FPVUA, ...
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Наша компанія, що спеціалізується на рекламі та друку, шукає творчого та кваліфікованого спеціаліста. Запрошуємо вас приєднатися до нашої команди як "Дизайнера рекламної продукції для типографії”.
Ми пропонуємо:
1. Конкурентоспроможну зарплату та систему премій.
2. Повністю віддалену роботу
Обов'язки:
1. Створення та розробка макетів для рекламної продукції нашої типографії
2. Використання графічного програмного забезпечення, зокрема CorelDraw, для розробки графічних елементів.
Вимоги:
1. Досвід у галузі дизайну (бажано)
2. Високий рівень володіння програмним забезпеченням CorelDraw та іншими інструментами дизайну.
Зацікавлених кандидатів прохання надсилати свої резюме та портфоліо сюди або на електронну адресу [[email protected]]. Обраних кандидатів запросимо на співбесіду для подальших обговорень.
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