Дизайн мерча

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок43 просмотра
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Приветствую!

Ищем креативного дизайнера, кто поможет с дизайном нашего мерча под участие в ЭКСПО.

Конкретнее- нужен классный дизайн футболок, в которые будут одеты сотрудники на выставке

2 месяца назад
guest_1699265327949
Кипр
2 месяца в сервисе
Была
16 дней назад