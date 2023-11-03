Разработать дизайн рекламной листовки двухсторонний, под евро размер 99х210. С наполнением нужного текста.
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Концептуальный проект садика
Фирменный стиль
Логотипы
Деловая продукция
Визуальное пространство садика
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