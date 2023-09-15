Разработать дизайн рекламной листовки

Дизайн продукцииЗакрыт11 заявок35 просмотров
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Разработать дизайн рекламной листовки двухсторонний, под евро размер 99х210.

С наполнением нужного текста.

2 месяца назад
Noxny
Антон 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
15 дней назад