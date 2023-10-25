Дизайн группы ВК под ключ

Требуется разработать дизайн группы ВКонтакте:

-обложка

-аватар

-виджеты с предложениями (3 шт.)

-мобильная обложка

-шаблон плашки для меню

-обложки услуг (3 шт.)

Подробнее о проекте по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/3eFPmtDx9evNww

При успешной работе сразу 2-ое аналогичное задание.

Требования: исполнитель от 25 лет с опытом не менее года, наличие от 10 примеров работ.

От соискателя: бюджет, срок выполнения.

При сроке регистрации аканта на бирже менее 3-х лет постоплата (перед передачей исходников), в остальных случаях (аванс 50%)