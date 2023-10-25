Разместить в Facebook 50 комментариев

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка29 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 50 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore, не взлом и т.п.). Только в тех сообществах, участникам которых эти предложения могут быть потенциально интересны.

2 месяца назад
martariri
Марта 
40 летКипр
2 месяца в сервисе
Была
21 час назад
Выбранный исполнитель
Lokotoskarina96
22 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 часа назад
2 месяца назад
$20
1 день
UAH
Очень быстрое исполнение работы, рекомендую.
Все чесно та справидливо