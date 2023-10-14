Напишите 1 страницу формата А4: Как вы будете решать следующую задачу? Вам необходимо привлечь клиентов на сайт Realiste.ai или на map.realiste. Платформа .ai (на ваш выбор). Ваши клиенты – состоятельные люди, которые покупают недвижимость в ...
Специалист по привлечению трафика в Telegram
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Есть B2B Блог (ссылка на блог)
Цель: Привести на блог 100 целевых подписчиков
Источники трафика: Любые
Оплата специалиста: 10 000 рублей за тест, дальше по результатам сотрудничества
Тест: 7 дней
Критерии: Опыт+кейсы продвижения B2B блогов
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