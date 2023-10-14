Tradernew

$400
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок21 просмотр
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Ищу человека, который разработает стратегу ведения соц.сетей для компании-финансового консультанта по инвестициям и предоставлению услуг брокера - https://tradernew.pro/en

Стоимость договорная.

Готовы поделиться своими идеями и предпочтениями.

2 месяца назад
guest_1697546527953
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад