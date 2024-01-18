$8
Необходимо смонтировать короткое рекламное видео длительностью 20-30 секунд. В роли актёра требуется парень или мужчина. Ожидается качественная работа с учетом рекламной концепции.
Видеомонтаж7 заявок
Закрыт
год назад
Я твой универсальный помощник! Коротко о главном:
Что я сделаю в лучшем виде специально для тебя?
Напишу убедительный текст, качественно его озвучу, создам продающую рекламу, настрою маркетинг, сделаю эффективные презентации, а также выступлю в роли актера в твоём проекте. Здорово, да?)
Уже ответил себе на вопрос: зачем тебе я?
Напиши мне в телеграмм @ivanredkin
Необходимо смонтировать короткое рекламное видео длительностью 20-30 секунд. В роли актёра требуется парень или мужчина. Ожидается качественная работа с учетом рекламной концепции.