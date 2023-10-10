Специалист по VK Ads для продвижения мобильного приложения

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Ищем специалиста по VK Ads для продвижения мобильного приложения онлайн-казино в Беларуси

Настроить рекламу на мобильное приложение и получить инсталлы при нужном KPI (до 2 долл за инсталл в iOS и в Android)

Есть apk, которое качается с сервера. Приложение в App Store есть.
Гео: Беларусь
Лицензия есть, вк модерка пропускает

Цель выйти на 200+ инсталлов при цене инсталла до 2$

2 месяца назад
guest_1697101170859
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад