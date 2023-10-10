Специалист по VK Ads для продвижения мобильного приложения

Ищем специалиста по VK Ads для продвижения мобильного приложения онлайн-казино в Беларуси



Настроить рекламу на мобильное приложение и получить инсталлы при нужном KPI (до 2 долл за инсталл в iOS и в Android)



Есть apk, которое качается с сервера. Приложение в App Store есть.

Гео: Беларусь

Лицензия есть, вк модерка пропускает



Цель выйти на 200+ инсталлов при цене инсталла до 2$