Приложение для Андроид

Разработка приложения на андроид.Приложение должно включать форум,загрузку фото и коротких видео,чаты,группы,барахолку
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Необходимо создать приложение для отображения на планшете и/или смартфоне параметров, измеряемых контроллерами тренажера. Передача данных через Bluetooth
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