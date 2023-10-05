Приложение для Андроид

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок34 просмотра
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Необходимо создать приложение для отображения на планшете и/или смартфоне параметров, измеряемых контроллерами тренажера. Передача данных через Bluetooth

3 месяца назад
guest_16965197839123
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад