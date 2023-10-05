Нужно создать медицинское мобильное приложение iOs

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок28 просмотров
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Нужно создать медицинское мобильное приложение
По типу https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1584370233?platform=iphone

iOS
3 месяца назад
kostenkovika
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад