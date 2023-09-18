Бекенд приложения

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок22 просмотра
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Коллеги, Добрый день!

Требуется реализовать максимально минималистический единый бекенд на несколько мобильных приложений по спортивной статистики (все приложения однотипные, разного направления).

Суть бекенда получение матчей из мобильных приложения в админ панели и получение данных пользователей, возможность редактирования данных (удаление, изменение), так же отправка пуш-уведомлений.

ТЗ кандидату с отзывами и кто готов взяться сразу за проект.

3 месяца назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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