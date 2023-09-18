Бекенд приложения

Коллеги, Добрый день!

Требуется реализовать максимально минималистический единый бекенд на несколько мобильных приложений по спортивной статистики (все приложения однотипные, разного направления).

Суть бекенда получение матчей из мобильных приложения в админ панели и получение данных пользователей, возможность редактирования данных (удаление, изменение), так же отправка пуш-уведомлений.

ТЗ кандидату с отзывами и кто готов взяться сразу за проект.