Бекенд приложения

Нужен разработчик на React Native. Нужно сделать простое приложение, по готовому дизайну. Представляет из себя фейковое приложение спортивного бара с заказом еды и бронированием столиков. Фейковое потому что функционал реализововать не нужно, главное создать видимость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, Добрый день!
Требуется реализовать максимально минималистический единый бекенд на несколько мобильных приложений по спортивной статистики (все приложения однотипные, разного направления).
Суть бекенда получение матчей из мобильных приложения в админ панели и получение данных пользователей, возможность редактирования данных (удаление, изменение), так же отправка пуш-уведомлений.
ТЗ кандидату с отзывами и кто готов взяться сразу за проект.
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