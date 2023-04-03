denielsonis

Дэниел Сонис denielsonis

 
25 летУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 часа назад
Разработка сайтов и мобильных приложений

Работаю в IT сфере более 12 лет , имею большой опыт в разработке программных продуктов любого рода , а также компетенции в приближенных сферах.

Контактные данные:

Телефон - +380970737123

Telegram - @denielsonis

Почта - [email protected]

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$970
средняя цена заказа
88%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
#1
Мобильные приложения
ТОП-5
Прикладное ПО
ТОП-5
Системы управления (CMS)
ТОП-5
Сайты «под ключ»
ТОП-5
Системное программирование
ТОП-5
Базы данных
ТОП-5
Уроки и Репетиторство
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Отзывы заказчиков
uniano
Артем 
30 летУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
$2520
10 баллов
3 месяца назад
Разработка проекта Uniano
Спасибо, работаем дальше!
Все отлично, двигаемся дальше!!!
Ответный отзыв
arutyunyan
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$1036
10 баллов
4 месяца назад
Разработка мобильного приложения ч1-реализация визуальной части
Дэниел специалист в своем деле! Отличное качество работы и приятная коммуникация! Рекомендую всем!
Приятно работать с клиентом, отличная коммуникация и быстрая оплата!
Ответный отзыв
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$175
10 баллов
7 месяцев назад
Натянуть сайт на вордпресс
Работой доволен. Сайт был не из простых, с формами и календарями, на трех языках. Ребята очень терпеливо ждали правки, были на связи и оперативно реагировали.
Приятно было поработать, двигаемся дальше!
Ответный отзыв
vadpower7gmailco
Вадим Марценюк 
33 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$150
10 баллов
8 месяцев назад
Створення сайту
Заказал разработку сайта для своего бизнеса. Дэниел выполнил все пункты технического задания на доскональном уровне. Сайт создан так как я и хотел. Отличная коммуникация, всегда вовремя отвечает. Все мои пожелания и требования были отображены на сайте. Профессионализм на очень высоком уровне! Рекомендую!
Приятное сотрудничество , быстрая коммуникация!
Ответный отзыв
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$20
10 баллов
9 месяцев назад
Доработка лендинга на Wordpress
Каталог в идеале, все как просил, спасибо!
Приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$5/час
от $100от 1 дня
#2
Веб-программирование
3 отзыва
$30/час
от 1 дня
#8
HTML-верстка
3 отзыва
$25/час
от 1 дня
#17
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$40/час
от $750от 7 дней
#2
Мобильные приложения
1 отзыв
$30/час
от $1000от 5 дней
#1
Прикладное ПО
1 отзыв
$25/час
от $250от 3 дней
#2
Базы данных
1 отзыв
$20/час
от $100от 1 дня
#3
Системное программирование
нет отзывов
$45/час
от $350от 5 дней
#3
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#3
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от 3 дней
#6
Разработка игр
нет отзывов
$35/час
от $500от 7 дней
#6
Тестирование сайтов
нет отзывов
$50/час
от $500от 10 дней
#8
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$50/час
от 10 дней
#13
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$40/час
от 7 дней
#20
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