Разработка проекта Uniano (2-й этап)

$2649
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка4 просмотра
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2-й этап разработки проекта:

Проект делим на следующие этапы:

Под ключ с дизайном:

- Разработка Дизайна

- Разработка Клиентской части Frontend

- Разработка серверной части Api

- Связь серверной части и клиентской мобильного приложения

- Админ панель для веб-сайта

- Разработка серверной части Админ панель

Техническое задание - https://docs.google.com/document/d/1N8HXpGF1doJnk53Cqa-QzOVqc9THSIZv3pvtLDIlKck/edit#heading=h.jcvopage1jau

Дизайн - https://www.figma.com/file/vrJ34zIiyxYVAAiikJKzx7/Uniano?type=design&mode=design&t=JcIAqO7WTeoNbhqy-1

2 месяца назад
uniano
Артем 
30 летУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
denielsonis
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
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