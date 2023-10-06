Создать копию сайта на PHP/MySQL/JS/CSS/HTML

Нужен толковый специалист, который сделает небольшую реконструкцию действующего сайта https://jasar.kz/ 1. Главную страницу сделать продающей по правилам создания сайта 2. Создать продающие страницы под каждую категорию. 5 ...
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