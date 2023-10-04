Разработка веб-сайта аналога ichauffeur.co.uk

Нужно сделать дизайн для сайта, обязательно с разметкой col чтобы было легче верстать, указывайте ваши цены. Тема: Сайт для просмотра южного парка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу вас разработать веб-сайт (Компания находится в США) для решения задачи по созданию аналога платформы для заказа услуг водителей с использованием автомобиля, подобно ichauffeur.co.uk, blacklane.com, transfeero.com, luxyride.com
Требования к решению задачи:
1. Система онлайн-бронирования: пользователи могут бронировать услуги водителя для передвижения на автомобиле в соответствии с их требованиями.
2. Учетные записи пользователей (клиенты и водители): пользователи и водители должны иметь возможность регистрации и авторизации с помощью логина и пароля, а также управления своими учетными записями.
3. Управление парком машин: возможность добавления и управления автомобилями, которые доступны для бронирования.
4. Интеграция платежных систем: предоставление возможности оплаты услуг через платежные системы, такие как кредитные карты или электронные кошельки.
5. Оценка стоимости: система должна предоставлять возможность клиентам оценить стоимость услуг водителей и учитывать индивидуальные предпочтения и потребности при расчете стоимости.
6. Система отзывов и рейтингов: пользователи должны иметь возможность оставлять отзывы и оценивать работу водителей, чтобы помочь другим пользователям сделать выбор.
7. Комплексная Панель Управления для Управления Бронированиями, Пользователями и Водителями
8. Отчетность и Аналитика
9. Интеграция с Сервисами Третьих Сторон: API Google Maps для Геолокации и Маршрутизации. Платежные Системы (например, Stripe, PayPal)
10. Безопасность и Конфиденциальность Данных: SSL-Сертификат. Безопасная Аутентификация и Авторизация. Соответствие GDPR
11. Масштабируемость и Производительность: Разработка для Обработки Высоких Нагрузок. Эффективное Проектирование Базы Данных
12. Тестирование и Обеспечение Качества: Тщательное Тестирование (Модульное, Интеграционное, Приемочное Тестирование Пользователей). Исправление Ошибок и Обеспечение Качества
13. Хорошо документированный код. Руководства пользователя для администраторов, водителей и клиентов
Ожидаемый результат:
Разработанный веб-сайт должен предоставить удобный и интуитивно понятный интерфейс для пользователей, который позволит им легко бронировать услуги водителей и управлять своими заказами. Дизайн должен быть адаптивным для мобильных устройств, обеспечивая удобство использования на всех устройствах. Простая навигация позволит пользователям быстро находить необходимые разделы сайта.
Технические требования включают быстрое время загрузки сайта и его оптимизацию для поисковых систем для улучшения видимости в результатах поиска.
Бюджет:
Пожалуйста, предоставьте детализированный разбивочный план предполагаемых расходов, включая разработку, дизайн, тестирование и любые платы за последующее обслуживание или поддержку.
Дополнительная Информация:
Предоставьте примеры аналогичных проектов, над которыми вы работали.
Поделитесь любыми инновационными идеями или функциями, которые могли бы улучшить пользовательский опыт.
Пожалуйста, учтите все вышеуказанные требования при разработке веб-сайта. Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество.
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