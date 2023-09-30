Дизайн Figma

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок176 просмотров
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Нужно сделать дизайн для сайта, обязательно с разметкой col чтобы было легче верстать, указывайте ваши цены.

Тема: Сайт для просмотра южного парка.

Figma
2 месяца назад
deazzy
Илья 
16 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад