Дизайн Figma

ТЗ на создание сайта в архиве. В предложении указать две цены: Дизайн в фигме без верстки (для тех, кто не делает верстку) Дизайн в фигме с версткой (верста классическая, не тильда. Для тех ...
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Нужно сделать дизайн для сайта, обязательно с разметкой col чтобы было легче верстать, указывайте ваши цены.
Тема: Сайт для просмотра южного парка.
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