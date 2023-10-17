Дизайн Сайта по внутренней отделке

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужно создать сайт для немецкой компании по внутренней отделке.
Компания занимается отделкой элитных объектов. Логотип и корпоративный дизайн есть.
На сайте должны быть

- Главная страница. На главной странице должно быть описание фирмы. Быстрая возможность связаться через телефон и имейл. О фирме в числах - столько то работают, столько то закрытых проектов и тд. Парочку рецензий и ссылку на страницу с рецензиями. Преимущества компании. О команде. Контакт с формуляром. Как проходит работа. Короткое описание всех услуг. Текста предоставляются, после того как мне скажут, какой длины они должны быть.

Вот список услуг.
Trockenbau
Innenputz
Spachtelarbeiten
Wandgestaltung
Tapezierarbeiten
Malerarbeiten
Sanit?rarbeiten
Boden- und Deckengestaltung
Elektroinstallationen
W?rmed?mmung

- Контакт и контактный формуляр с отправкой писем напрямую на гугл почту
- Услуги. Отдельная страница для всех услуг. Побольше информации о каждой услуге. Картинки предоставлю с фрипик. Тексты предоставляются.
- Рецензии. Здесь нужно, чтобы мы могли быстро размещать новые готовые объекты и показывать нашу работу. Хотелось бы, чтобы каждый проект был упакова в картинку с текстом. После клика было видно всю работу с разными фотографиями.
- DSGVO
- Impressum (текст предоставляется)
- Datenschutzerkl?rung (текст предоставляется)

Весь сайт должен быть сделан солидно и красиво.

Сроки - до 11 октября включительно. Сроки действительно важны. Не пишите, кто не может справиться. Мы будем с вами постоянно на связи.

Дизайн сайта
3 месяца назад
hiveMINDroom
Евгений 
38 летГермания
7 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 месяца назад
$190
4 дня
RUB
Всё отлично. Быстрая работа. Коммуникация и отчётность на высоком уровне. Большая готовность для правок и улучшений.
Евгений объективно ставит задачи и своевременно оплачивает их выполнение? Рекомендую его к сотрудничеству!? Большое спасибо ему за развёрнутый фидбек!?