Дизайн Сайта по внутренней отделке

Здравствуйте. Нужно создать сайт для немецкой компании по внутренней отделке.

Компания занимается отделкой элитных объектов. Логотип и корпоративный дизайн есть.

На сайте должны быть



- Главная страница. На главной странице должно быть описание фирмы. Быстрая возможность связаться через телефон и имейл. О фирме в числах - столько то работают, столько то закрытых проектов и тд. Парочку рецензий и ссылку на страницу с рецензиями. Преимущества компании. О команде. Контакт с формуляром. Как проходит работа. Короткое описание всех услуг. Текста предоставляются, после того как мне скажут, какой длины они должны быть.



Вот список услуг.

Trockenbau

Innenputz

Spachtelarbeiten

Wandgestaltung

Tapezierarbeiten

Malerarbeiten

Sanit?rarbeiten

Boden- und Deckengestaltung

Elektroinstallationen

W?rmed?mmung



- Контакт и контактный формуляр с отправкой писем напрямую на гугл почту

- Услуги. Отдельная страница для всех услуг. Побольше информации о каждой услуге. Картинки предоставлю с фрипик. Тексты предоставляются.

- Рецензии. Здесь нужно, чтобы мы могли быстро размещать новые готовые объекты и показывать нашу работу. Хотелось бы, чтобы каждый проект был упакова в картинку с текстом. После клика было видно всю работу с разными фотографиями.

- DSGVO

- Impressum (текст предоставляется)

- Datenschutzerkl?rung (текст предоставляется)



Весь сайт должен быть сделан солидно и красиво.



Сроки - до 11 октября включительно. Сроки действительно важны. Не пишите, кто не может справиться. Мы будем с вами постоянно на связи.