Розробка дизайну зовнішньої реклами, лого

Есть пример pdf одна страница в основном текст, из сложного линии разделение текста и линки на соц сети. нужна точно такая же с возможность редактировать и вставлять данные разных людей
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Потрібно дизайн зовнішньої реклами, логотипу для магазину автозапчастин
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