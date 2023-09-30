CV с возможностью редактировать самому

$3
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Есть пример pdf одна страница в основном текст, из сложного линии разделение текста и линки на соц сети. нужна точно такая же с возможность редактировать и вставлять данные разных людей

3 месяца назад
Krass92
Ануар 
29 летКазахстан
7 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад