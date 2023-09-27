Задача: срочно нужно разработать html письмо для массовой интернет-рассылки. Сделать и оформить стильно, солидно (деловой стиль) и по всем правилам почтовых служб. Я предоставлю только текст, дальше всё делаете самостоятельно, оформляете и добавляете, что не хватает. Пожелание по шапке первой картинки: хочу, рабочий стол, на нём открытый ноутбук, из него вылезают доллары, на рабочем столе лежит калькулятор, очки от солнца, смартфон, пачки две 100 долларовых купюр, россыпью тоже не много. Так же есть пожелания к цветовой гамме самого письма. Используем такие цвета как красный, белый, чёрный, синий (можно и зелёный). Текст у меня есть, примерно на 1500 знаков. Тот, кто знает только в разработке таких писем, обращайтесь за текстом для письма.