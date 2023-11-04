Разработать дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка284 просмотра
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Разработать дизайн главной страницы сайта для десктопа

Ожидаемые результаты:

  1. разработан макет дизайна страницы для всех разделов для десктопа в Figma согласно ТЗ. Передача макета на согласование производится поэтапно по 1-3 готовых блока

  2. разделы страницы, у которых в ТЗ указано больше одного варианта передаются на согласование после разработки дизайна для всех вариантов

  3. разработана форма заказа услуги с учетом различных состояний приведенных в ТЗ и модальное окно успешной отправки формы

  4. дизайн страницы разработан в Figma в соответствии с требованиями к дизайну и требованиями к макетам определена типографика, цветовая палитра, формы и вид повторяющихся элементов (карточки, кнопки. табы и т.д.), которые в дальнейшем будут использоваться для всего сайта

  5. макет подготовлен к верстке в соответствии с требованиями к макетам для передачи в верстку

3 месяца назад
pavlina113
Алина 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
15 часов назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
онлайн
3 месяца назад
$250
14 дней
UAHUSDT
Артем сделал макет четко по ТЗ. На протяжении всей работы задавал вопросы и уточнял непонятные моменты. Помимо доработок в рамках задачи, пошел на встречу и разработал иконки по индивидуальным эскизам и делал по ним доработки. На протяжении всей работы был на связи и оперативно отвечал. Рекомендую.
Очень было приятно поработать. Интересный проект, отличный заказчик, чёткое тз. Советую к сотрудничеству!
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