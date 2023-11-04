Разработать дизайн главной страницы сайта для десктопа

Ожидаемые результаты:

разработан макет дизайна страницы для всех разделов для десктопа в Figma согласно ТЗ . Передача макета на согласование производится поэтапно по 1-3 готовых блока

разделы страницы, у которых в ТЗ указано больше одного варианта передаются на согласование после разработки дизайна для всех вариантов

разработана форма заказа услуги с учетом различных состояний приведенных в ТЗ и модальное окно успешной отправки формы

дизайн страницы разработан в Figma в соответствии с требованиями к дизайну и требованиями к макетам определена типографика, цветовая палитра, формы и вид повторяющихся элементов (карточки, кнопки. табы и т.д.), которые в дальнейшем будут использоваться для всего сайта