Добрый день. Ищу UI/UX дизайнера для создания личного кабинета пользователя платформы. На платформе идет работа с измерительными панорамами, в т.ч. картами. Черновики есть, структура есть, комментарии и правки тоже. ТЗ толковое. Нужно ...
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Разработать дизайн главной страницы сайта для десктопа
Ожидаемые результаты:
разработан макет дизайна страницы для всех разделов для десктопа в Figma согласно ТЗ. Передача макета на согласование производится поэтапно по 1-3 готовых блока
разделы страницы, у которых в ТЗ указано больше одного варианта передаются на согласование после разработки дизайна для всех вариантов
разработана форма заказа услуги с учетом различных состояний приведенных в ТЗ и модальное окно успешной отправки формы
дизайн страницы разработан в Figma в соответствии с требованиями к дизайну и требованиями к макетам определена типографика, цветовая палитра, формы и вид повторяющихся элементов (карточки, кнопки. табы и т.д.), которые в дальнейшем будут использоваться для всего сайта
макет подготовлен к верстке в соответствии с требованиями к макетам для передачи в верстку
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