Дизайн компьютерной и мобильной версии сайта в фигме Часть 1 (4 стр)

Необходимо отрисовать дизайн сайта в десктоп и мобильной версии.

Количество страниц сайта: 9 шт.

Работа должна быть предоставлена в фигме. Все элементы должны быть разложены по папкам с осмысленными названиями.

Имеется техническое задание с информацией о проекте, примерами, ссылками и функциональными требованиями.

Также имеется схематичный прототип главной страницы сайта.

Дизайнер вправе перемещать блоки, менять их форму, цвет, оформление и т.д. Данная блок-схема представлена для наглядного восприятия ТЗ на дизайн.

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1a4aZMrjboRU2EzxjvLSslYGbHuzdLKF-DoAgi0yUqLI/edit?usp=sharing