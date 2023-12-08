Визуальное оформление маркетплейса

$150
Дизайн сайтовЗавершеннет заявокнет просмотров
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1. Обсуждение и создание внешнего вида для верхней и нижней части сайта
* header & footer blocks
2. Добавление дизайна для главной страницы
* согласовать дизайн
3. Добавление шаблонного дизайна для магазина: категорий и карточек товаров
* PLP & PDP pages

3 месяца назад
maxabdulov
33 годаУкраина
год в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
webkey_by
26 летКазахстан
3 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
3 месяца назад
$150
25 дней
RUBUSDT
Артем подошел к задаче максимально детально и реализовал все в срок
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