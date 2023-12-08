Визуальное оформление маркетплейса

Требуется улучшить сайт сделав его более привлекательным. Аудитория сайта в основном мужчины возраст 35 и старше. чаще всего первые руководители или владельцы небольшого бизнеса. в большом бизнесе инженеры и закупщки. агрегаты для ...
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1. Обсуждение и создание внешнего вида для верхней и нижней части сайта
* header & footer blocks
2. Добавление дизайна для главной страницы
* согласовать дизайн
3. Добавление шаблонного дизайна для магазина: категорий и карточек товаров
* PLP & PDP pages
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