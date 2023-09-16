Добрый день надо дизайн сайта . 1 страница примерно такое https://bukvi-viveski.ru/ 2страница примерно такое https://bukvi-viveski.ru/viveska_apteka 3 страница примерно такая https://bukvi-viveski.ru/bukvi-dvoynoe-svechenie Нужна стоимость и сроки !
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Нужно рейбрейгнуть дизайн сайта. Все подробности заказчику
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