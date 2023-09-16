Дизайн сайта

$80
Дизайн сайтовЗакрытнет заявокнет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно рейбрейгнуть дизайн сайта. Все подробности заказчику

Дизайн сайта
3 месяца назад
guest_1695020371075
Беларусь
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
0637420986
Евгений 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
3 месяца назад
$40
6 дней
UAH
  • Похожие заказы

  • Нужен макет сайт

    Добрый день надо дизайн сайта . 1 страница примерно такое https://bukvi-viveski.ru/ 2страница примерно такое https://bukvi-viveski.ru/viveska_apteka 3 страница примерно такая https://bukvi-viveski.ru/bukvi-dvoynoe-svechenie Нужна стоимость и сроки !

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Шаблонные дизайны сайта

    $500

    Нужно создать 10 разных шаблонов под desktop/mobile для новостных сайтов. Каждый сайт должен иметь три страницы: 1. Главная 2. Внутренняя часть статьи 3. Страница 404 4. Необходимое содержимое видно на скриншотах Сайты ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Новая страница сайта в WordPress

    Есть сайт, но он так сказать не отвечает современным требованиям. Задача. Сделать новую страницу на текущем сайте (сайт многостраничный), эта страница будет привязана к определенному району (гео локации). Сайт сделан в ...

    WordPress
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Hogwarts

    $10

    Сделать дизайн сайта со структурой, и написать тексты.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Завершен
    3 месяца назад

  • Дизайн для сайта и правки

    Требуется помощь в разработке дизайна для сайта и в нескольких правках в готовых макетах (Figma/PSD). Работа по ТЗ. Уровень исполнения - высокий. Пример - https://globalconsulting.lv/en Не слабее его должен быть дизайн. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн для сайта

    $50

    Нужно сделать дизайн сайта для криптообменника в Фирме. Сайт будет состоять из 4-х страниц. Главная -  о нас - контакты - Блог. Стиль сайта должен быть выполнен в стиле сайта apple.com (белая тематика). Те ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Тематика сайта: агрегатор электроники.

    $80

    Тематика сайта: агрегатор электроники. Указания к работе: Меню. Слайдер (наподобие яндекс маркета). Слайдер категорий (категории в виде плиток по примеру макета). Слайдер с популярными товарами (должна быть кнопка на все товары данного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад