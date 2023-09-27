Шаблонные дизайны сайта

Нужно создать 10 разных шаблонов под desktop/mobile для новостных сайтов.



Каждый сайт должен иметь три страницы:

1. Главная

2. Внутренняя часть статьи

3. Страница 404

4. Необходимое содержимое видно на скриншотах



Сайты друг от друга могут отлечатся сеткой, цветовой гаммой, разположением меню.

Сайты должны отлечатся друг от друга но нести одну и ту-же бизнес логику.

Особый креатив не требуется.



Желательно в фигме.



Не очень орентируюсь в ценах, можете предлагать свои варианты стоймости.