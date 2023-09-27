Шаблонные дизайны сайта

$500
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок197 просмотров
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Нужно создать 10 разных шаблонов под desktop/mobile для новостных сайтов.

Каждый сайт должен иметь три страницы:
1. Главная
2. Внутренняя часть статьи
3. Страница 404
4. Необходимое содержимое видно на скриншотах

Сайты друг от друга могут отлечатся сеткой, цветовой гаммой, разположением меню.
Сайты должны отлечатся друг от друга но нести одну и ту-же бизнес логику.
Особый креатив не требуется.

Желательно в фигме.

Не очень орентируюсь в ценах, можете предлагать свои варианты стоймости.

3 месяца назад
Jur4ik
Юрис 
34 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 месяца назад
$400
10 дней
Выполнил работу как полагается, остался довольным и в общении с Андреем и в скорости выполнения задачи! Спасибо!
Благодарю за интересную задачу. Рекомендую. От сотрудничества только положительные эмоции остались!
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