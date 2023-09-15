Дизайн для сайта и правки

## Задача 1. Подготовить редизайн инфостраницы с информацией о кэшбеке, на основании нового. 2. Подобрать иконку для визуального обозначения бонусного кешбека (…вы получите (иконка) бонусный кешбек). Сделать альтернативный вариант иконки 35% кэшбека. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь в разработке дизайна для сайта и в нескольких правках в готовых макетах (Figma/PSD).
Работа по ТЗ. Уровень исполнения - высокий.
Пример - https://globalconsulting.lv/en
Не слабее его должен быть дизайн.
В своей заявке, укажите пожалуйста ссылку, где можно посмотреть ваши работы.
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