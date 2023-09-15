Дизайн для сайта и правки

Требуется помощь в разработке дизайна для сайта и в нескольких правках в готовых макетах (Figma/PSD).

Работа по ТЗ. Уровень исполнения - высокий.

Пример - https://globalconsulting.lv/en

Не слабее его должен быть дизайн.

В своей заявке, укажите пожалуйста ссылку, где можно посмотреть ваши работы.