Требуется креативный дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок28 просмотров
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Необходимо:

1. Существующую концепцию логотипа довести до товарного вида, отрисовать в svg и оформить анимацию фирменного знака в svg - обсуждаем.

2. Оформить несколько моделей подложек под текст для главного слайдера.

3. Оформить заглавный слайд для главного слайдера под инфоповод. Под этот инфоповод оформить так же материалы для соцсетей.

4. Оформить несколько моделей баннеров.

5. Оформить визитную карточку

Есть донор, исполнителю будет проще.

3 месяца назад
guest_16753065386449
Таиланд
год в сервисе
Был
22 дня назад
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