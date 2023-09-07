Дизайн каталога электроники

Приветствую! Мы - развивающая некоммерческая исследовательская организация из Центральной Азии. Нам нужен человек, который бы мог изменить/улучшить существующий дизайн сайта: https://ca-barometer.org/en В частности, нужно: 1. Переработать существующую блок-схему сайта и обеспечить легкую и логичную навигацию юзера 2. Оживить веб-сайт через анимированные ...
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Задача
Тематика сайта: агрегатор электроники.
Указания к работе:
Меню.
Слайдер (наподобие яндекс маркета).
Слайдер категорий (категории в виде плиток по примеру макета).
Слайдер с популярными товарами (должна быть кнопка на все товары данного раздела).
Товар: Фото, Название, Категория, Цена, Рейтинг, Добавить в избранное и сравнение товаров (последние два пункта лучше реализовать при наведении на товар).
Недавно просмотренные (можно реализовывать схоже с пунктом 4).
Секция блога (должна быть кнопка на все статьи).
Футер (ссылки + социальные сети).
Соблюдать наличие и валидность заголовков (ровно один главный заголовок, который имеет любое кол-во подзаголовков, которые в свою очередь могут иметь еще любое кол-во подзаголовков).
На странице должно быть предусмотрено место под описание страницы (если это главная страница сайта, то текст будет о всем сайте, если эта страница категории, то текст будет о данной категории товаров и т.д.).
+) Сделать уведомление которое будет привязыватся к низу экрана, о использовании сайтом куки браузера.
+) Сделать универсальное уведомление, с иконкой типа сообщения (информационное, ошибка), в котором будет уведомляться, например, о добавлении товара в избранное и сравнение.
Задача: Необходимо разработать дизайн одной главной страницы сайта по выше описанному указанию к работе. Возможно видоизменять блоки, не изменяя их функциональности (например, менять кнопки меню местами можно относительно макета, а удалять кнопки нельзя, так как нарушается функциональность будущего сайта).
Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xazatlK4nbwwzjwUUlYi7gdGLJM5CFGz1XmQpps8BlM/edit
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