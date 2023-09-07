Был создан лендинг для визажиста с формами для записи и рекламой курса
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Сделать макет по уже готовому сайту
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