Здравствуйте Вебдизайнер просит дать ему структуру планируемого сайта. Нужно нарисовать диаграмму по уровням вложения страниц сайта и их названия. Идеально если это будет Figma. Жду ваши предложения. Наброски от руки в ...
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Нужно доделать дизайн форума
Кто делал ,чучуть не долелал ,физический не может доделать
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