Нужно доделать дизайн форума

Дизайн сайтовЗакрытнет заявокнет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доделать дизайн форума

Кто делал ,чучуть не долелал ,физический не может доделать

4 месяца назад
artur111995
Артур 
28 летАрмения
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва