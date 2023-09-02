Сделать схему содержимого сайта

Мы работаем над сайтом который будет содержать информацию об ученом, его исследования, его обучение, его карьера и финансирование его проектов. проект требует только новый каркасный дизайн по уже существующему проекту. проект ...
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Здравствуйте
Вебдизайнер просит дать ему структуру планируемого сайта.
Нужно нарисовать диаграмму по уровням вложения страниц сайта и их названия.
Идеально если это будет Figma.
Жду ваши предложения.
Наброски от руки в аттаче.
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