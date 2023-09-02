Сделать схему содержимого сайта

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок131 просмотр
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Здравствуйте

Вебдизайнер просит дать ему структуру планируемого сайта.

Нужно нарисовать диаграмму по уровням вложения страниц сайта и их названия.

Идеально если это будет Figma.

Жду ваши предложения.
Наброски от руки в аттаче.

3 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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