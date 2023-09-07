Веб дизайн

Мы работаем над сайтом который будет содержать информацию об ученом, его исследования, его обучение, его карьера и финансирование его проектов.

проект требует только новый каркасный дизайн по уже существующему проекту.

проект содержит всего 2 страницы.

ТЗ буде предоставлено по запросу.