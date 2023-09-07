Веб дизайн

$40
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок87 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы работаем над сайтом который будет содержать информацию об ученом, его исследования, его обучение, его карьера и финансирование его проектов.

проект требует только новый каркасный дизайн по уже существующему проекту.

проект содержит всего 2 страницы.

ТЗ буде предоставлено по запросу.

4 месяца назад
guest_1693767129629
Великобритания
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vladimirozornin
Владимир 
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
$40
2 дня
RUB
Отличный исполнитель, очень отзывчив и коммуникабелен.
Владимир - потрясающий заказчик. Изначально было поставлено четкое ТЗ, что очень помогло в работе. Также Владимир все время был на связи по мере разработки и вносил свои коррективы. Однозначно советую!