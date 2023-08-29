Make a template for the sidebar in Figma

$50
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок60 просмотров
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Задача — создать шаблон Figma для боковой панели с реализацией Material Design System.



Шаблон на фигме содержать действия. Цветовую схему. 

Это скриншот устаревшего дизайна
Figma
4 месяца назад
Levitt
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 минут назад
4 месяца назад
$50
3 дня
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